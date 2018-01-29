Платите налог на имущество по ставке 1,1 процента.

С 2018 года федеральную льготу для движимого имущества, принятого на учет с 2013 года, отменили. Такая льгота будет действовать, только если ее одобрит регион в своем законе (п. 1 ст. 381.1 НК). Регион, который решил не вводить льготу, может установить для указанного движимого имущества свою ставку. В 2018 году она должна быть не выше 1,1 процента (п. 3.3 ст. 380 НК).

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Если регион не ввел льготу и не определил ставку, то платить налог нужно по той ставке, которая указана в Налоговом кодексе — 1,1 процента (п. 4 ст. 380 НК). Это подтвердил Минфин (письмо от 22.12.2017 № 03-05-04-01/85757).

Такие правила действуют для движимого имущества третьей—десятой амортизационных групп. Основные средства первой и второй групп по-прежнему не являются объектом налогообложения (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК). Как переписать учетную политику из-за изменений в движимом имуществе.

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