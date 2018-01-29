1129 января 2018

Компания получила решение суда, по которому заказчик должен уплатить ей штраф. Нужно ли включать штраф в декларацию по НДС? Как отразить штраф в бухучете? Как учесть штраф при расчете налога на прибыль?

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отвечает:

НДС на сумму штрафа начислять не нужно (письмо Минфина от 05.10.2016 № 03-07-11/57924). Отражать штрафы в разделе 7 декларации по НДС как необлагаемые операции не требуется. В разделе 7 компании отражают операции, которые:

  • не являются объектом налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 146 НК;
  • не облагаются налогом в соответствии со статьей 149 НК;
  • относятся к реализации вне территории РФ (ст. 147, 148 НК). Также в этот раздел включают авансы в счет поставок товаров с длительным производственным циклом.

Штрафы полученные от заказчика, к таким операциям не относятся.

При расчете налога на прибыль включите сумму штрафа в состав внереализационных доходов на дату, когда вступило в силу решение суда (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК).

В бухучете отразите штраф проводками:

ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по претензиям» КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
отразили в доходах штраф;

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по претензиям»
поступила сумма штрафа от контрагента.

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