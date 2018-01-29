Нет, в налоговом учете действует лимит стоимости в размере 100 000 руб. Налоговый кодекс не предоставляет компании права изменять этот лимит (п. 1 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК).

Оборудование, инвентарь и тому подобные объекты стоимостью выше 40 000 и до 100 000 руб. включительно компании в бухучете относят к основным средствам, а в налоговом учете — нет. Но в налоговом учете эти объекты можно списывать двумя способами — сразу при вводе в эксплуатацию или постепенно (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК). Чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет, можно при расчете налога на прибыль списывать стоимость указанных активов постепенно в течение срока использования. А срок использования утвердить такой же, как в бухучете.

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Какие лимиты применять к основным средствам и выручке

Правда, Минфин считает, что нельзя малоценку одной стоимости списывать сразу, а другой постепенно (письмо от 20.05.2016 № 03-03-06/1/29124). То есть, если компания списывает равномерно активы стоимостью более 40 000 руб., имущество ниже этого лимита также нужно учитывать постепенно. Из закона позиция чиновников не следует. Налоговый кодекс не запрещает компаниям применять разные способы учета малоценки. Но из-за разъяснений Минфина риск спора с налоговиками в этом случае есть.

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