Нормируйте вычеты только по представительским расходам (п. 7 ст. 171 НК). Счета-фактуры по этим расходам регистрируйте в книге покупок на сумму налога с расходов, которые вы учитываете при расчете налога на прибыль.

На примере. Компания в I квартале провела переговоры с контрагентом. Расходы составили 59 000 руб., в том числе НДС — 9000 руб. Норматив для представительских расходов — 4 процента от затрат на оплату труда (п. 2 ст. 264 НК). Расходы на оплату труда за I квартал равны 700 000 руб. Норматив составляет 28 000 руб. (700 000 ₽ × 4%).

В декларации по налогу на прибыль за I квартал бухгалтер отразит представительские расходы на сумму 28 000 руб. К вычету бухгалтер заявит сумму НДС по данным расходам — 5040 руб. (9000 × (28 000 : 50 000)).

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В учете бухгалтер сделал проводки:

ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 60

50 000 руб.

отразили представительские расходы;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

9000 руб.

учли НДС по представительским расходам;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19

5040 руб.

приняли к вычету НДС по расходам, которые вписываются в норматив.

Норматив в течение года увеличивается. Поэтому остальную сумму НДС по представительским расходам бухгалтер сможет принять к вычету в следующих кварталах 2018 года, если эти расходы впишутся в новую сумму норматива.

Вычеты входного НДС по расходам на рекламу нормировать не требуется.

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