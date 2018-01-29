1029 января 2018

Продаем дачные товары. Пока сезон закончился, хотим закрыть магазин до следующего года. С учета сниматься не будем. Надо ли предупредить инспекцию, что мы не будем торговать какое-то время?

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отвечает:

Нет, оповещать инспекцию не надо. В законе № 54-ФЗ нет такой обязанности.

Фискальный накопитель не заблокируется. Открывать смену надо перед началом расчетов (п. 2 ст. 4.3 закона № 54-ФЗ). Если нет расчетов, то и открывать ежедневно смену не нужно.

Но перед тем как выключить онлайн-ККТ на длительный срок, убедитесь, что все чеки дошли до оператора фискальных данных. Если хотя бы один чек не дойдет в налоговую, а вы выключили кассу, то фискальный накопитель заблокируется через 30 календарных дней (ст. 4.1 закона № 54-ФЗ).

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