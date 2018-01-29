Работник не вправе диктовать компании, каким способом перечислять ему зарплату.

Порядок, сроки и способы выплаты зарплаты нужно прописать в коллективном или трудовом договоре (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). Это значит, что правила устанавливают по договоренности между работодателем и сотрудником.

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Если стороны решили перечислять зарплату на карточки, то работник вправе поменять кредитную организацию (ч. 3 ст. 136 ТК РФ). То есть он не обязан пользоваться зарплатной картой, которую предлагает компания. Но речь идет о полной замене банка. Кодекс не предусматривает право сотрудника делить зарплату между картами, поэтому вы вправе отказать.

Компания может пойти навстречу работнику. Тогда подпишите дополнительное соглашение к трудовому договору о том, что работник будет получать зарплату на две карты. Также пропишите размер перечислений на каждую карточку.