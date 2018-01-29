Вы вправе приходовать товары раньше, чем отразите расчеты с работником.

Компания принимает товары и материалы к учету на основании первички. Если активы закупал подотчетник, то для учета используют первичку, которую прикладывают к авансовому отчету (п. 56Методических указаний, утв. приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н).

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Три бухгалтерских заблуждения об авансовых отчетах

В вашем случае сотрудник получает деньги под отчет, только чтобы рассчитаться с контрагентом. Товар по договору купила компания, и все документы оформлены на нее. Поэтому работник вправе отдать первичку на склад, а кладовщик — провести на ее основании прихода материалов.

К авансовому отчету сотрудник приложит документы, которые подтвердят, что он рассчитался с контрагентом — квитанции к приходнику, кассовые чеки. На основании авансового отчета бухгалтерия проведет зачет аванса по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами».