Ставку НДС смотрите в авиабилете. В нем сумма налога должна быть прописана отдельной строкой.

Вычет НДС подтвердит счет-фактура или иной документ, когда это предусмотрено кодексом. Вычет налога по расходам на командировку принимают по авиабилету (п. 1 ст. 172, п. 7 ст. 171 НК РФ, письмо Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033).

Важная статья:

Осторожнее с вычетами НДС по командировочным и подотчетным

Для внутренних авиаперевозок пассажиров и багажа в 2017 году действует ставка НДС 10 процентов (Федеральный закон от 06.04.15 № 83-ФЗ). Исключение — перелеты по России, где начальная или конечная точка г. Севастополь или Республика Крым. Для таких маршрутов ставка налога — 0 процентов (подп. 4.1 п. 1 ст. 164 НК РФ).

Вычет и расходы по проезду в командировке подтверждает именно авиабилет, а не накладная или чек на покупку. Так как ставка НДС в билете 0 процентов, всю стоимость перелета учтите в расходах. Не имеет значения, что в остальных документах есть ошибка в ставке налога.