Вы вправе сразу применить вычет, если купили оборудование для деятельности, облагаемой НДС.

Компания вправе заявить вычет, если купила оборудование для деятельности с НДС, приняла к учету и получила счет-фактуру. Других условий для вычета в кодексе нет (п. 2 ст. 171, п. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ).

Консервация не влияет на право заявить вычет. Так же считают налоговики, которых мы опросили. Кроме того, консервация актива не требует восстанавливать НДС (письмо ФНС России от 20.06.06 № ШТ-6-03/614@). Если после расконсервации вы решите использовать актив в необлагаемой деятельности, восстановите налог (абз. 4 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).