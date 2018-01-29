Компанию оштрафуют на 200 рублей.

Компания сообщает в налоговую, если открывает обособленное подразделение. Для этого нужно подать в налоговую по местонахождению компании сообщение по форме С-09-3-1. Срок — один месяц с момента, когда компания создала обособленное подразделение (ст. 23, 83 НК РФ). Если нарушить срок, инспекторы вправе оштрафовать на 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Раньше налоговики штрафовали организацию минимум на 40 тыс. рублей, максимум — на 10 процентов от выручки подразделения за время, пока о нем не знала налоговая головного офиса (п. 2 ст. 116 НК РФ). Но такой штраф незаконный. Инспекторы вправе назначить его, если компания вела деятельность вообще без регистрации. К случаю с подразделением это не относится, так недавно решили судьи (определение ВС РФ от 26.06.17 № 303-КГ17-2377).

Если за это время компания перечислила налог не в ту инспекцию, бюджет не пострадает (п. 3 ст. 45 НК РФ, письмо Минфина России от 20.07.17 № 03-02-07/1/46270). Значит, инспекторы не вправе оштрафовать на 20 процентов от налога (ст. 122 НК РФ).