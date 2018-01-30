За подразделения отчитывайтесь в ИФНС того региона, где они состоят на учете.

В декларации каждого подразделения отразите доходы, расходы и налог только этого обособленного офиса — заполните титульный лист, подразделы 1.1 и 1.2, приложение 5 к листу 02 декларации. В поле «расчет составлен» приложения 5 поставьте код 2.

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Три примера новых расчетов по налогу на прибыль

За головной офис сдайте общую декларацию — с показателями всех подразделений и компании. В строке 40 приложения 5 к листу 02 отразите долю налоговой базы, которая приходится только на головной офис. В поле «расчет составлен» поставьте 1.

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