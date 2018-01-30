2730 января 2018

Веду учет у предпринимателя на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Он приобрел новую онлайн-кассу раньше, чем встал на учет в налоговой как предприниматель. Вправе ли бизнесмен списать расходы на покупку оборудования?

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отвечает:

Списывать расходы на кассу рискованно.

Предприниматель на упрощенке вправе списать только те расходы, которые связаны с деятельностью бизнесмена. Учитывать личные траты нельзя (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).

Чиновники считают, что предприниматель не вправе учесть затраты на товары, которые приобрел до того, как подал заявление на регистрацию. По их мнению, раз «физик» потратил деньги до того, как начал вести предпринимательскую деятельность, расходы не направлены на получение доходов (письмо Минфина России от 15.08.17 № 03-11-11/52240).

Есть основания списать затраты. Касса нужна бизнесмену для предпринимательской деятельности. В личных целях использовать оборудование нельзя (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Дата покупки не имеет значения. Даже если налоговики снимут расходы, доказать свою правоту получится в суде (постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.01.10 № А45-13717/2009).

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