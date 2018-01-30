Подключитесь к системе и сообщите о сделке.

Компании, которые продают или покупают дерево, сообщают о сделках в ЕГАИС. В том числе надо сообщить о покупке пиломатериалов, брусьев, хлыстов и шпал (распоряжение Правительства РФ от 12.05.17 № 911-р).

Сделку с контрагентом надо зарегистрировать в системе «ЛесЕГАИС». Программа присвоит номер договору. Этот номер записывают в документах на транспортировку древесины (подп. «ж» п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 21.06.14 № 571).

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Зарегистрироваться в системе просто. Для этого зайдите на сайт lesegais.ru. На главной странице во вкладке «Регистрация пользователей» заполните данные о компании и следуйте инструкциям.

После регистрации сообщите о сделке. Срок — не позднее пяти рабочих дней с даты заключения, изменения или окончания сделки, но не позже одного рабочего дня до отгрузки (ч. 3 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ).

Если не зарегистрировать сделку в ЕГАИС, то возможен штраф до 700 тыс. рублей с конфискацией древесины и транспорта (ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ, постановление Пермского краевого суда от 10.03.17 № 44а-262/2017).

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