Безопаснее попросить заявление у сотрудника.

Работодатель оформляет вкладыш, если в трудовой книжке сотрудника уже заполнены все страницы. Вкладыш — часть трудовой книжки (п. 38 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225).

Важная статья:

С вкладышей к трудовым книжкам рассчитайте НДС и налог на прибыль

В законе не сказано, что компания оформляет вкладыш на основании заявления работника. Но если компания установила такой порядок в локальном акте, то заявление нужно. Вторая причина — компании надо удержать с работника деньги за вкладыш. Сделать это без разрешения работника нельзя (ст. 137 ТК РФ, письмо Роструда от 26.09.12 № ПГ/7156-6-1).

Чтобы оформить вкладыш, сначала заполните титульный лист документа. А затем вшейте документ в конец трудовой. После этого поставьте штамп в книжке с надписью: «Выдан вкладыш» и запишите серию и номер вкладыша (п. 39 Правил, утв. постановлением № 225).