1330 января 2018

Приобрели автомобиль Skoda Superb в лизинг за 2 млн рублей. В договоре продавец записал две стоимости машины — без учета лизинговых платежей и с учетом платы за аренду. С учетом лизинга авто стоит больше 3 млн рублей. Должны ли мы платить транспортный налог по повышенному коэффициенту?

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отвечает:

За ваше авто не нужно платить повышенный налог.

По общему правилу размер транспортного налога зависит от мощности двигателя автомобиля, года выпуска и срока использования в течение года. Кроме того, если автомобиль дорогостоящий, транспортный налог считают с учетом повышающего коэффициента (ст. 359, 361, 362 НК РФ).

Повышенным транспортным налогом облагаются автомобили со средней стоимостью свыше 3 млн рублей. Их список публикует Минпромторг на сайте minpromtorg.gov.ru. Платить повышенный налог нужно только за машины, которые попали в перечень (письмо ФНС России от 01.06.17 № БС-4-21/10448@). В перечне нет вашей машины, поэтому налог считайте без повышающего коэффициента.

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