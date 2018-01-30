За ваше авто не нужно платить повышенный налог.

По общему правилу размер транспортного налога зависит от мощности двигателя автомобиля, года выпуска и срока использования в течение года. Кроме того, если автомобиль дорогостоящий, транспортный налог считают с учетом повышающего коэффициента (ст. 359, 361, 362 НК РФ).

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Как заполнить новую декларацию по транспортному налогу

Повышенным транспортным налогом облагаются автомобили со средней стоимостью свыше 3 млн рублей. Их список публикует Минпромторг на сайте minpromtorg.gov.ru. Платить повышенный налог нужно только за машины, которые попали в перечень (письмо ФНС России от 01.06.17 № БС-4-21/10448@). В перечне нет вашей машины, поэтому налог считайте без повышающего коэффициента.