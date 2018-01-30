1630 января 2018

Продаем товары за наличный расчет в своем магазине. Выдали покупателю онлайн-чек. Клиент потерял документ и теперь требует отправить ему на почту электронный вариант. Надо ли выполнять требование заказчика?

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отвечает:

Вы не обязаны высылать покупателю старый чек.

Компания выдает покупателям онлайн-чек на бумаге. Чек надо отправить по электронке либо на мобильный, если клиент сообщит номер своего телефона, или электронную почту до момента расчетов. То есть до того, как заплатит за товар (п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

После того как компания выбила чек, покупатель не вправе требовать документ на электронную почту. Поэтому вы не обязаны выполнять просьбу клиента. Если не хотите ссориться с покупателем, распечатайте дубликат чека на кассе. Если такой возможности нет, отправьте клиенту копию чека из личного кабинета на сайте оператора фискальных данных.

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