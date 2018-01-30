Вы не обязаны высылать покупателю старый чек.

Компания выдает покупателям онлайн-чек на бумаге. Чек надо отправить по электронке либо на мобильный, если клиент сообщит номер своего телефона, или электронную почту до момента расчетов. То есть до того, как заплатит за товар (п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

После того как компания выбила чек, покупатель не вправе требовать документ на электронную почту. Поэтому вы не обязаны выполнять просьбу клиента. Если не хотите ссориться с покупателем, распечатайте дубликат чека на кассе. Если такой возможности нет, отправьте клиенту копию чека из личного кабинета на сайте оператора фискальных данных.