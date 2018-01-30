1330 января 2018

Поставщик заполнил графу 11 счета-фактуры. Надо ли покупателю при перепродаже товара заполнять эту графу?

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отвечает:

Да.

Графу 11 заполняют не только импортеры, но и компании, которые потом перепродают иностранный товар (подп. «л» п. 2 приложения 1 к постановлению № 1137). Исключение только у импортеров из стран ЕАЭС. Они не оформляют таможенную декларацию, поэтому в графе 11 вправе поставить прочерк (письмо Минфина России от 23.08.17 № 03-07-13/1/53878).

Таким образом, если поставщик заполнил графу 11, то и продавец при дальнейшей реализации товара тоже должен заполнить регистрационный номер (письмо Минфина России от 16.08.17 № 03-07-09/52531).

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