Магазин не прав, продавец должен вернуть сумму с процентами.

Покупатель вправе вернуть некачественный товар в течение гарантийного срока (ст. 18, 19 Закона от 07.02.92 № 2300–1, п. 1 ст. 503 ГК РФ). По выбору клиента продавец должен вернуть деньги или заменить товар. Это правило распространяется на товары, которые купили в кредит. Если «физик» возвращает некачественный товар, то продавец должен вернуть не только стоимость, но и проценты (п. 6 ст. 24 закона № 2300–1). Алгоритм такой.

Важная статья:

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Шаг 1. Возьмите справку банка о полной стоимости кредита. Если товар в залоге, получите письменное согласие банка, что он не против возврата.

Шаг 2. Оформите претензию по товару. В ней напишите, что расторгаете договор купли-продажи, так как товар некачественный. Запишите реквизиты счета, куда продавец должен вернуть деньги. Возвращать наличными магазин не имеет право (п. 2 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). К претензии приложите копии договора кредита и платежки.

Шаг 3. Отправьте пакет документов продавцу. Если относите бумаги лично, то попросите сотрудника магазина поставить отметку на вашем экземпляре претензии.

Шаг 4. Составьте с продавцом акт о возврате товара. Продавец должен перечислить стоимость товара на ваш счет за 10 календарных дней (ст. 22 закона № 2300–1).

Шаг 5. Напишите в банк заявление о досрочном расторжении кредитного договора и договора залога. Причина — расторжение договора купли-продажи. К заявлению приложите акт и претензию. Досрочно погасите кредит и возьмите справку об этом.

Не исключено, что магазин откажется возвращать проценты. В таком случае обращайтесь в Роспотребнадзор. Если это не поможет, то в суд.

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