55 дней — это максимальный льготный период. Он может быть и меньше.

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Чтобы не платить проценты за деньги, которые «физик» потратил в льготном периоде, надо до его окончания полностью погасить долг. То есть максимальный льготный период будет у покупок в начале этого периода. Пока не погасить долг по одному льготному периоду, другой не начнется. Кроме того, во время льготного периода надо вносить ежемесячный минимальный платеж, если подошел его срок.

Если до конца льготного периода не погасить долг, то банк на всю сумму начислит проценты. Если погасить только часть долга, проценты тоже будут, но меньше. Банк начислит их на весь долг до дня частичного погашения, а за остальное время проценты будут только на остаток долга.

На этом сюрпризы с кредитками не заканчиваются. Неприятности могут ожидать «физиков», которые решили снять деньги с карты. Во-первых, банк возьмет комиссию, даже если снять деньги в родном банкомате. Обычно это 2–5 процентов. Во-вторых, у многих банков льготный период распространяется только на безналичную оплату.

Путаница возникает еще и с тем, откуда банки считают начало льготного периода. Вариантов много. Например, банк может считать начало периода с первого числа каждого месяца или со следующего дня после формирования ежемесячной выписки.

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