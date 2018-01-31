Банк простил вам часть долга и рассчитал НДФЛ с нее.

Валютную ипотеку банк пересчитывает так. Сначала определяет остаток долга по реальному курсу. Затем считает сумму по льготному курсу, а разницу прощает. Льготный курс может быть любым ниже рыночного, например ЦБ рекомендовал использовать курс 39 рублей за доллар.

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Прощенный долг — это доход. НДФЛ с него считают по ставке 13 процентов. О неудержанном налоге банк сообщит в инспекцию, а налоговики вышлют вам уведомление. Заплатите НДФЛ не позднее 1 декабря следующего года (п. 6 ст. 228 НК РФ).

Не во всех случаях нужно платить налог. Прощенный долг по ипотеке, оформленной до 1 октября 2014 года, не облагается НДФЛ (п. 65 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от 07.11.16 № 03-04-06/65008).

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