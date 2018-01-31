У каждого банка свои требования к досрочному погашению кредита. Одни требуют сообщать об этом за месяц. Другие гасят долг только на следующий день. Поэтому, даже если внести всю сумму, потом может образоваться долг.

Чтобы не было неожиданных долгов, напишите заявление о досрочном погашении. Банк должен рассчитать проценты на дату списания платежа. После этого внесите всю сумму. После списания долга обратитесь в банк за справкой.

Неожиданные долги могут возникнуть вот почему. Если позвонить в банк и спросить сумму полной задолженности, то операционист скажет размер долга на текущий день. Но банки списывают деньги не сразу. Некоторые на следующий день, а некоторые — в день очередного платежа по кредиту. За все эти дни будут капать проценты.

С сюрпризами сталкиваются и владельцы кредитных карт. Они полностью погашают долг по карте, но ее не закрывают и не блокируют. А потом банк требует оплатить годовое обслуживание — 1000–3000 рублей. Чтобы этого не случилось, закрывайте карту, если больше не планируете ею пользоваться.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>