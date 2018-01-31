2431 января 2018

Понадобились деньги. Но банки один за другим отказывали в кредите. Зарплата у меня хорошая, все предыдущие кредиты платил в срок. Банки причину отказа не называют, но в одном предложили посмотреть кредитную историю. Заказал выписку за 500 рублей. Оказалось, что по одному старому кредиту я ни разу не внес платежи в срок! Это полная ерунда! Но как исправить кредитную историю?

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отвечает:

Ошибку в кредитной истории можно исправить.

Для этого в бюро кредитных историй, в котором содержится недостоверная информация, надо написать заявление об ошибке (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 30.12.04 № 218-ФЗ). Бланк заявления обычно можно найти на сайте бюро.

Выяснить, в каком бюро хранится кредитная история, можно несколькими способами. Если вы знаете свой код субъекта кредитной истории, то зайти на сайт ЦБ РФ www.cbr.ru в раздел «Кредитные истории»>«Запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй». Затем нажмите на кнопку «Субъект». В появившемся окне надо записать Ф.И.О., паспортные данные, код субъекта и электронную почту. Список бюро вам вышлют на следующий день.

Узнать код субъекта можно в любом бюро или банке, где у вас есть кредит или карта. Но это платная услуга (300–500 рублей).

Как только выясните, где ваша кредитная история, пишите заявление в бюро. Оно проверит информацию в течение 30 календарных дней. В это время в кредитной истории будет отметка о проверке. Бюро свяжется с банком, который передал ошибочные сведения (п. 4 ст. 8 закона № 218-ФЗ). Если банк подтвердит, что в кредитной истории ошибка, то ее исправят. О результатах проверки бюро обязано письменно сообщить «физику» в течение 30 рабочих дней. Но оно не всегда это делает. Надежнее повторно запросить кредитную историю через три месяца.

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