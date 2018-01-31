1131 января 2018

Обратилась в банк за кредитом. Надо было 150 тыс. рублей, мне его одобрили. Все деньги получила. Дома заметила, что взяла в кредит 170 тыс. рублей, из которых 20 тыс. рублей — это страховка! В банке мне про нее ничего не говорили. Получается теперь надо гасить всю сумму?

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отвечает:

От страховки можно отказаться.

Работники банка получают премии за страхование клиентов. Поэтому некоторые сотрудники умалчивают о страховании.

Заемщик всегда вправе отказаться от страхования жизни. Банк не вправе ее навязывать (п. 2 ст. 16 закона № 2300–1). Судьи придерживаются такого же мнения (п. 76 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25, п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.11 № 146). Правда, если отказаться от страховки, банк вправе поднять ставку по кредиту (п. 10 ст. 7 Федерального закона от 21.12.13 № 353-ФЗ). Если же страховку включают в кредит, то с нее также потребуется платить проценты. А значит, стоимость страховки будет еще выше.

Обратитесь в банк с заявлением об отказе от страховки. Банк обязан вернуть деньги на счет. Правда, скорее всего вернут сумму меньше. За первый месяц страховая компания удержит свой платеж.

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