От страховки можно отказаться.

Работники банка получают премии за страхование клиентов. Поэтому некоторые сотрудники умалчивают о страховании.

Заемщик всегда вправе отказаться от страхования жизни. Банк не вправе ее навязывать (п. 2 ст. 16 закона № 2300–1). Судьи придерживаются такого же мнения (п. 76 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25, п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.11 № 146). Правда, если отказаться от страховки, банк вправе поднять ставку по кредиту (п. 10 ст. 7 Федерального закона от 21.12.13 № 353-ФЗ). Если же страховку включают в кредит, то с нее также потребуется платить проценты. А значит, стоимость страховки будет еще выше.

Обратитесь в банк с заявлением об отказе от страховки. Банк обязан вернуть деньги на счет. Правда, скорее всего вернут сумму меньше. За первый месяц страховая компания удержит свой платеж.