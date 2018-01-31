3931 января 2018

По новым правилам в книге покупок можно регистрировать первичку. В онлайн-чеке сумма НДС выделена отдельной строкой. Теперь можно принимать налог к вычету по кассовым чекам?

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отвечает:

Нет, нельзя.

Компания вправе применить вычет НДС только по счетам-фактурам (п. 1 ст. 172 НК РФ). Исключение только у командировочных и представительских расходов (п. 7 ст. 171 НК РФ). В остальных случаях заявить вычет НДС по кассовым чекам нельзя (письмо Минфина России от 25.08.17 № 03-07-14/54643).

В книге покупок можно зарегистрировать первичку, если покупатель не платит НДС или освобожден от этой обязанности и стороны договорились не выставлять счета-фактуры (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Продавец регистрирует эту первичку в случае уменьшения стоимости товаров, работ или услуг, а также при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет авансов.

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