Нет, нельзя.

Компания вправе применить вычет НДС только по счетам-фактурам (п. 1 ст. 172 НК РФ). Исключение только у командировочных и представительских расходов (п. 7 ст. 171 НК РФ). В остальных случаях заявить вычет НДС по кассовым чекам нельзя (письмо Минфина России от 25.08.17 № 03-07-14/54643).

Важная статья:

Двенадцать ответов на сложные вопросы о книге продаж и книге покупок за IV квартал

В книге покупок можно зарегистрировать первичку, если покупатель не платит НДС или освобожден от этой обязанности и стороны договорились не выставлять счета-фактуры (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ). Продавец регистрирует эту первичку в случае уменьшения стоимости товаров, работ или услуг, а также при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет авансов.