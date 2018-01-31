Не всегда.

В книге покупок и продаж, а также в счете-фактуре есть одинаковые графы — «Регистрационный номер таможенной декларации». В счете-фактуре графу 11 заполняют компании, которые реализуют импортный товар, а также резиденты особой экономической зоны Калининградской области (подп. «л» п. 2 приложения 1 к постановлению № 1137).

В книге покупок регистрационный номер декларации ставят компании, которые реализуют импортный товар (подп. «р» п. 6 приложения 4 к постановлению № 1137). В книге продаж графу 3а заполняют только резиденты особой экономической зоны Калининградской области (подп. «е(1)» п. 7 приложения 5 к постановлению № 1137). Эту информацию они переносят из графы 11 счета-фактуры.