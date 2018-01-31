3031 января 2018

Планируем открыть магазин и продавать пиво в розницу. Эту деятельность переведем на вмененку. Мы обязаны применять онлайн-кассу?

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отвечает:

До 1 июля 2018 года вы вправе работать без онлайн-кассы.

С 1 июля все продавцы обязаны применять кассы нового образца, которые передают данные о продажах в налоговую. Компании на вмененке вправе перейти на новый порядок на год позже — до 1 июля 2018 года (п. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ).

Раньше закон требовал, чтобы все продавцы алкоголя независимо от режима налогообложения применяли ККТ (п. 10 ст. 16 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ в ред. от 03.07.16). Поэтому компании на ЕНВД, которые продают алкоголь, обязаны были перейти на новые кассы.

31 июля закон поменялся. С этой даты применять онлайн-кассы надо в случаях, которые предусматривает закон о ККТ (п. 10 ст. 16 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ). Раз переходный закон разрешает компаниям на вмененке повременить с покупкой касс, вы вправе работать без ККТ до 1 июля 2018 года. Это подтверждает ФНС (письмо от 21.08.17 № СА-4-20/16409@).

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