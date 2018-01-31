2631 января 2018

Мы не заключаем договоры с членами совета директоров. Перечисляем им деньги по решению собрания акционеров. Отражать ли «физиков» в расчете по взносам?

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отвечает:

Заключите с «физиками» договор подряда и отразите их в расчете.

Компании ежемесячно сдают расчет по взносам. В разделе 3 они отражают сведения на застрахованных сотрудников (п. 22.1 приложения 2 к приказу ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). Застрахованные «физики» — это те, с кем у компании действует трудовой или гражданско-правовой договор.

Члены совета директоров выполняют работу. А значит, с ними требуется заключить договор подряда. Выплаты в пользу таких «физиков» облагаются страховыми взносами (письмо Минфина России от 21.03.17 № 03-15-06/16239).

Раз доходы облагаются взносами, «физики» застрахованы. Включите членов комиссии в расчет по взносам в том периоде, в котором действовал договор подряда. Также подавайте на работников СЗВ-М.

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