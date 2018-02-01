391 февраля 2018

Мы купили два автомобиля: курьеру и директору. Оформляем путевые листы, чтобы списывать бензин. Надо ли нам вести журнал учета путевых листов?

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отвечает:

Заполняйте журнал учета движения путевых листов.

Компания вправе учитывать расходы на бензин, который использует для служебных автомобилей (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). Но для этого нужно подтверждение, что сотрудники ездят на машинах по делам организации. Пробег автомобиля подтверждает путевой лист. Поэтому для учета расходов документ должны вести все компании, а не только грузоперевозчики.

Путевой лист можно оформить в свободной форме. Но в него нужно включить все обязательные реквизиты первички, а также особые реквизиты для путевого листа из приказа Минтранса России от 18.09.08 № 152. В приказе Минтранса также есть особенности работы с листами. В частности, все, кто оформляет путевые листы, должны регистрировать их в журнале.

Компания вправе разработать свою форму журнала или вести его по унифицированной форме № 8 (утв. постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78). В табличной части регистра девять столбцов. Что заполнять в каждом, следует из названия.

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