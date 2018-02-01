301 февраля 2018

Приняли нового сотрудника. У него двое детей. Он написал заявление на вычет. Требовать у сотрудника 2-НДФЛ с прошлой работы, чтобы предоставить вычет?

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отвечает:

Попросите справку 2-НДФЛ у сотрудника.

Сотрудники, у которых есть дети, имеют право на стандартный вычет. Если у работника двое детей, то вычет равен 2800 рублям (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Право на вычет сохраняется, пока доходы сотрудника с начала года не превысят 350 тыс. рублей. Учитывать нужно как доходы в компании, так и выплаты у предыдущего работодателя, который предоставлял сотруднику вычет.

Сотрудник работает с середины года. А значит, чтобы получить вычет, он должен подтвердить размер дохода у другого работодателя справкой 2-НДФЛ (п. 3 ст. 218 НК РФ). Без этого документа вы рискуете неверно исчислить налог. Тогда инспекторы на проверке оштрафуют компанию.

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