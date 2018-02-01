В документах ставьте подпись, имя и должность сотрудника с доверенностью.

Директор не всегда может подписывать документы компании. Например, в отпуске, на больничном у него нет такой возможности. Но это не значит, что компания должна прекращать деятельность. Документы вправе подписывать не только директор, но и сотрудник по доверенности (п. 1 ст. 185 ГК РФ).

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Обычно реквизит «Подпись» состоит из трех элементов: должность, сама подпись и расшифровка подписи. Все три элемента должны принадлежать сотруднику, который подписывает документ. В вашем случае — финансовому директору. Если поставить должность директора и написать его Ф.И.О., то в первичке будут недостоверные сведения — ведь фактически распишется другой работник.

В свободном месте финансовый директор вправе написать, что действует на основании доверенности, и указать ее реквизиты. Вероятнее всего, контрагент попросит копию доверенности, так что стоит сразу приложить ее к бумагам.

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