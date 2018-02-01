Предоставьте и оплатите отпуск работнице.

Компания обязана предоставить сотруднику учебный отпуск, если соблюдаются условия. Во-первых, работник учится в аккредитованном вузе. Во-вторых, получает образование данного уровня впервые (ст. 173, 177 ТК РФ). Третье условие — сотрудник проходит обучение успешно. Если работник не отчислен из вуза и представил документы на отпуск, то он успешно обучается. Право на отпуск подтверждает справка-вызов из учебного учреждения (приказ Минобрнауки России от 19.12.13 № 1368).

Важная статья:

Опасные ловушки в обычном приказе на отпуск

Если все условия выполнены, предоставьте сотруднице отпуск. Не важно, по какой специальности учится работница. На время отпуска сохраните за ней средний заработок. Выдайте деньги за три календарных дня до отпуска и учтите в расходах на оплату труда (п. 13 ст. 255 НК РФ, письмо Минфина России от 21.08.17 № 03-03-06/1/53351).

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