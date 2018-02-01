411 февраля 2018

Сотрудница уходит в учебный отпуск на 25 дней. Она впервые получает высшее образование. Учится заочно по программе бакалавриата в аккредитованном университете. Специальность, которую получит сотрудница, не относится к ее должности и деятельности нашей компании. Мы обязаны оплачивать работнице учебный отпуск?

Темы:

отвечает:

Предоставьте и оплатите отпуск работнице.

Компания обязана предоставить сотруднику учебный отпуск, если соблюдаются условия. Во-первых, работник учится в аккредитованном вузе. Во-вторых, получает образование данного уровня впервые (ст. 173, 177 ТК РФ). Третье условие — сотрудник проходит обучение успешно. Если работник не отчислен из вуза и представил документы на отпуск, то он успешно обучается. Право на отпуск подтверждает справка-вызов из учебного учреждения (приказ Минобрнауки России от 19.12.13 № 1368).

Если все условия выполнены, предоставьте сотруднице отпуск. Не важно, по какой специальности учится работница. На время отпуска сохраните за ней средний заработок. Выдайте деньги за три календарных дня до отпуска и учтите в расходах на оплату труда (п. 13 ст. 255 НК РФ, письмо Минфина России от 21.08.17 № 03-03-06/1/53351).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.