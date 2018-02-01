Проценты нужно учитывать на дату вступления в силу решения суда.

Контрагент вправе требовать проценты за пользование деньгами, если компания не вернула их в срок (ст. 395 ГК РФ). А компания спишет их во внереализационные расходы (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ). Дата учета затрат — день, когда вступило в силу решение суда (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Вы не учли проценты в первом квартале и занизили расходы. Подавать уточненку необязательно (ст. 81 НК РФ). Если из-за ошибки переплатили в бюджет, то есть два способа ее исправить. Первый — уточнить декларации за первый квартал и за полугодие. Второй — учесть забытые расходы в текущем квартале и отразить их в декларации за девять месяцев (абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ). Но при условии, что по итогам первого квартала вы получили прибыль.