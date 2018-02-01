Документ подтверждает оплату.
До июля 2018 года продавцы на вмененке и предприниматели на патенте вправе работать без онлайн-касс (п. 7, 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ). По требованию покупателя они должны выдать товарный чек, квитанцию или иной документ.
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Документ об оплате нужно оформить по правилам, которые записаны в старой редакции закона о ККТ. В документе должны быть:
- наименование;
- название продавца;
- порядковый номер и дата;
- ИНН продавца;
- наименование и количество товаров;
- должность, фамилия с инициалами и подпись.
Закон не уточняет наименование документа. Поэтому вы вправе принять документ с названием «Реализация».
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