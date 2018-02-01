Документ подтверждает оплату.

До июля 2018 года продавцы на вмененке и предприниматели на патенте вправе работать без онлайн-касс (п. 7, 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ). По требованию покупателя они должны выдать товарный чек, квитанцию или иной документ.

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Документ об оплате нужно оформить по правилам, которые записаны в старой редакции закона о ККТ. В документе должны быть:

наименование;

название продавца;

порядковый номер и дата;

ИНН продавца;

наименование и количество товаров;

должность, фамилия с инициалами и подпись.

Закон не уточняет наименование документа. Поэтому вы вправе принять документ с названием «Реализация».

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