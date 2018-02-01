Учитывать остаток затрат на право аренды после досрочного выкупа рискованно.

Компания вправе учесть затраты на приобретение права аренды земельного участка (п. 2 ст. 264.1 НК РФ). Когда срок договора больше пяти лет, траты на приобретение права аренды признают равномерно (абз. 4 подп. 1 п. 3 ст. 264.1 НК РФ).

После выкупа договор аренды прекратился. Вы вправе потребовать, чтобы власти г. Москвы вернули часть денег, которые заплатили за право аренды (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.11.13 № Ф05-13731/2013). Раз деньги можно вернуть, учитывать их в расходах опасно.

Инспекторы, которых мы опросили, не против учета трат на право аренды после выкупа земельного участка. Компаниям удавалось доказать и в суде, что расходы обоснованны. Без них компания не смогла бы изначально арендовать участок и затем его выкупить (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.06.06 № А13-7060/2005–21).