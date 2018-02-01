Вправе, если заключите с работником договор аренды автомобиля.

Компания может несколькими способами компенсировать сотруднику расходы, если он использует в работе личный транспорт. Во-первых, можно просто прибавить зарплату. Во-вторых, можно платить работнику компенсацию по ТК РФ. Третий вариант — заключить с работником договор аренды автомобиля.

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Про новые путевые листы и расходы на бензин

Если вы хотите списывать расходы на бензин и обслуживание машины, подойдет последний вариант. Компании на упрощенке вправе учитывать расходы на служебные автомобили, в том числе арендованные. Включать в расходы вы вправе арендную плату, стоимость бензина и ремонта (подп. 3, 4, 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).