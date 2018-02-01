Нужно учесть доход.

Хотя вы потратите деньги, это все равно плата за исполнение договора. Учтите выручку на дату, когда получите деньги от заказчика.

Учитывать в расходах походы по ресторанам рискованно. С одной стороны, вы тратите деньги, чтобы исполнить заказ. С другой — компании на упрощенке учитывают только те расходы, которые названы в закрытом списке (ст. 346.16 НК РФ). А трат на рестораны для маркетинговых исследований или иных подобных расходов в списке нет. Если вы учтете расходы, доказывать свою правоту, скорее всего, потребуется в суде.