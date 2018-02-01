131 февраля 2018

Компания на упрощенке. Оказываем маркетинговые услуги. Клиент собирается открывать ресторан. Чтобы изучить деятельность конкурентов, заказчик перечислил нам предоплату, которую маркетологи должны потратить на походы по ресторанам. То есть наши сотрудники будут ходить по заведениям конкурентов, пробовать еду, напитки, оценивать атмосферу и т. д. Учитывать предоплату в доходах, если все деньги мы потратим на выполнение заказа? Мы вправе учесть в расходах походы по ресторанам?

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отвечает:

Нужно учесть доход.

Хотя вы потратите деньги, это все равно плата за исполнение договора. Учтите выручку на дату, когда получите деньги от заказчика.

Учитывать в расходах походы по ресторанам рискованно. С одной стороны, вы тратите деньги, чтобы исполнить заказ. С другой — компании на упрощенке учитывают только те расходы, которые названы в закрытом списке (ст. 346.16 НК РФ). А трат на рестораны для маркетинговых исследований или иных подобных расходов в списке нет. Если вы учтете расходы, доказывать свою правоту, скорее всего, потребуется в суде.

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