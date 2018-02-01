261 февраля 2018

Мы на упрощенке. Оказываем услуги населению, поэтому вправе работать без онлайн-кассы до 1 июля 2018 года. Решили перейти на новый порядок уже сейчас, поэтому приобрели новый аппарат. Мы вправе учесть расходы или они необоснованны?

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отвечает:

Вы вправе учесть расходы.

Онлайн-кассу компания будет использовать в работе. Не имеет значения, что вы вправе отложить переход на новый порядок, расходы все равно обоснованны (письмо Минфина России от 09.12.16 № 03-11-06/2/73772).

Онлайн-кассы стоят дешевле 100 тыс. рублей, поэтому учитывайте расходы как материальные (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Также можно списать стоимость установки, обслуживания кассы и стоимость услуг оператора фискальных данных (подп. 18, 35 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Учитывайте расходы сразу после оплаты.

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