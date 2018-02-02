Нет, на ускоренную проверку могут рассчитывать лишь компании, которым программа ФНС присвоила низкий или средний уровень риска.

Налог к возмещению не должен превышать сумму НДС, налога на прибыль, акцизов и НДПИ, уплаченную за предыдущие три календарных года. Если это условие не выполняется, то 90 процентов вычетов по НДС должны быть от продавцов с низким уровнем риска.

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Ближайшие перемены в наличных расчетах и проверках

Через два месяца после сдачи декларации не должно быть расхождений между данными в ней и показателями контрагентов (все условия смотрите в письме ФНС от 13.07.2017 № ММВ-20-15/112).

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