132 февраля 2018

Хозяйства смогут быстрее возмещать НДС. Сейчас для добросовестных компаний действует особое правило – камералка проходит в ускоренном режиме. Для всех?

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отвечает:

Нет, на ускоренную проверку могут рассчитывать лишь компании, которым программа ФНС присвоила низкий или средний уровень риска.

Налог к возмещению не должен превышать сумму НДС, налога на прибыль, акцизов и НДПИ, уплаченную за предыдущие три календарных года. Если это условие не выполняется, то 90 процентов вычетов по НДС должны быть от продавцов с низким уровнем риска.

Через два месяца после сдачи декларации не должно быть расхождений между данными в ней и показателями контрагентов (все условия смотрите в письме ФНС от 13.07.2017 № ММВ-20-15/112).

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