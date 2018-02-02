162 февраля 2018

Инспекторы будут реже доначислять налоги на проверках. Ведь проверяющие будут составлять акт по итогам дополнительных мероприятий – экспертизы, допроса свидетелей. Сейчас инспекторы не сообщают об этом. Получается, компания сможет подать возражения на такой акт и устранить недоразумения?

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отвечает:

Поправка об акте может и не войти в окончательную редакцию закона.

Ведь в проекте сказано, что акт должен содержать информацию о правонарушении. Но возможны ситуации, когда такой акт не имеет смысла. Например, руководитель инспекции назначил допмероприятия, чтобы проверить выводы подчиненных. Непонятно, зачем составлять акт и фиксировать в нем правонарушение, если окажется, что инспекторы действительно ошиблись.

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