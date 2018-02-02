Нет, если при доставке товаров вы привлекаете стороннего перевозчика или продавец доставляет товар на склад покупателя собственным транспортом за дополнительную плату.

Важная статья:

Требуйте у контрагентов и заполняйте сами новую транспортную накладную

В таких случаях надо использовать форму из постановления Правительства от 15.04.2011 № 272 (письмо Минфина от 28.01.2013 № 03-03-06/1/36). Если доставляете покупателю товар своим транспортом и стоимость доставки включена в цену, можно оформить документ по самостоятельно разработанной форме.

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