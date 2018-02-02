92 февраля 2018

Мы на общей системе, оптом продаем товары для дома. На камералке декларации по НДС инспекторы прислали требование представить пояснения. Налоговики сообщили, что не нашли запись об операции в декларации контрагента, а также обнаружили расхождения между данными в книгах покупок и продаж. Нужно ответить на требование?

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отвечает:

Да, конечно.

Инспекторы вправе запросить пояснения, если обнаружили противоречия в декларации компании и расхождения отчетности по НДС с декларацией контрагента (п. 3 ст. 88НК РФ.).

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