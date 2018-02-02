На упрощенке нельзя учесть расходы на организацию собраний акционеров.

Компании на упрощенке вправе списывать только те расходы, которые есть в закрытом списке. В перечне нет услуг по организации собраний акционеров, но есть юридические услуги (подп. 15 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). В такие услуги входит консультирование клиентов, представление интересов в судах, помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 31.05.02 № 63-ФЗ).

В вашем случае компания оплачивает услуги регистратора, а не юристов. Регистраторы — профессиональные участники рынка ценных бумаг. Они ведут реестры акционеров и оказывают схожие услуги — организуют и проводят собрания владельцев ценных бумаг. Такие услуги к юридическим не относятся, и списать их не получится (п. 6 Перечня, утв. постановлением Правительства РФ от 31.08.13 № 761, ст. 8 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ).