Вы не вправе записать испытательный срок в дополнительном соглашении.

Компания и работник вправе включить в трудовой договор условие об испытательном сроке. Срок испытания не должен превышать трех месяцев. Исключение — испытательный срок для руководителя, главного бухгалтера и их заместителей. Такие работники проходят испытание до шести месяцев (ст. 57, 70 ТК РФ).

Договориться об испытательном сроке стороны должны до того, как сотрудник подпишет трудовой договор. Если условия в контракте нет, считается, что сотрудник принят на работу без испытательного срока (ст. 70 ТК РФ). Дополнить договор условием об испытании, после того как сотрудник приступил к работе, не получится.

Если компания заключит дополнительное соглашение об испытании, оно не будет иметь силы. Ведь такое соглашение нарушает права работника. С этим согласны судьи некоторых регионов (кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 23.05.11 № 33–1776).