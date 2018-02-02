252 февраля 2018

Приняли на работу новичка в отдел продаж. В трудовом договоре условие об испытательном сроке не предусмотрели. Вправе ли мы записать такое условие в дополнительном соглашении к трудовому договору?

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отвечает:

Вы не вправе записать испытательный срок в дополнительном соглашении.

Компания и работник вправе включить в трудовой договор условие об испытательном сроке. Срок испытания не должен превышать трех месяцев. Исключение — испытательный срок для руководителя, главного бухгалтера и их заместителей. Такие работники проходят испытание до шести месяцев (ст. 57, 70 ТК РФ).

Договориться об испытательном сроке стороны должны до того, как сотрудник подпишет трудовой договор. Если условия в контракте нет, считается, что сотрудник принят на работу без испытательного срока (ст. 70 ТК РФ). Дополнить договор условием об испытании, после того как сотрудник приступил к работе, не получится.

Если компания заключит дополнительное соглашение об испытании, оно не будет иметь силы. Ведь такое соглашение нарушает права работника. С этим согласны судьи некоторых регионов (кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 23.05.11 № 33–1776).

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