Вы вправе выдать деньги через месяц.

Работодатель обязан вернуть сотруднику деньги, если он потратил собственные средства на покупку (ст. 188 ТК РФ). Срок возврата денег законом не установлен. Поэтому компания утверждает его самостоятельно во внутренних документах. В вашем случае директор утвердил срок возврата в приказе. Это не запрещено (п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У).

Если компания задержит выплату, то с первого дня просрочки работодатель обязан ежедневно начислять компенсацию в размере не ниже одной сто пятидесятой ключевой ставки Банка России от суммы долга (ст. 236 ТК РФ).