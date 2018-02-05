Нет, не обязательны.

Важная статья:

Требуйте у контрагентов и заполняйте сами новую транспортную накладную

Право на вычет не зависит от оригиналов транспортных документов, которые подтверждают перемещение товаров через границу. Это касается и международной транспортной накладной (CMR), установленной Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), заключенной в г. Женеве 19 мая 1956 года. А вот для учета расходов при расчете налога на прибыль CMR на импортные товары обязательна (письмо Минфина от 24.10.2017 № 03-07-08/69626).

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