325 февраля 2018

Опубликован проект поправок в ПБУ 18/02. В новой версии не будет сказано о том, что положение позволяет отражать в бухучете и отчетности различие налога на бухгалтерскую и налоговую прибыль. Но разве это не главное назначение данного ПБУ?

Тема:

отвечает:

Цель ПБУ 18/02 – показать в отчетности, как налог на прибыль влияет на финансовые результаты компании. Во всем мире это достигается с помощью балансового метода.

Поправки нужны, чтобы распространить его и у нас. Приспособление бухучета для определения базы по налогу на прибыль путем корректировок бухгалтерской прибыли не входит в число задач этого стандарта. Наоборот, отдельный учет бухгалтерской и налоговой прибыли более эффективный и наименее затратный.

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