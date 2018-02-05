Цель ПБУ 18/02 – показать в отчетности, как налог на прибыль влияет на финансовые результаты компании. Во всем мире это достигается с помощью балансового метода.

Поправки нужны, чтобы распространить его и у нас. Приспособление бухучета для определения базы по налогу на прибыль путем корректировок бухгалтерской прибыли не входит в число задач этого стандарта. Наоборот, отдельный учет бухгалтерской и налоговой прибыли более эффективный и наименее затратный.

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