55 февраля 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя. Он зарегистрирован в Москве, там торгует через несколько магазинов и платит торговый сбор. Сейчас бизнесмен собирается открыть торговую точку в Санкт-Петербурге. Предприниматель должен платить торговый сбор?

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отвечает:

Предприниматель не будет платить торговый сбор за магазины в Санкт-Петербурге.

Власти городов федерального значения вправе ввести на своей территории уплату торгового сбора, если запишут такое условие в законе субъекта (п. 1 ст. 410 НК РФ).

Торговый сбор компании и предприниматели платят, только если ведут деятельность в субъекте, на территории которого действует сбор (ст. 411 НК РФ). Место регистрации значения не имеет. Обязанность платить сбор определяет только место ведения бизнеса.

В 2017 году торговый сбор действует только на территории города Москвы (ст. 1 Закона г. Москвы от 17.12.14 № 62). Власти Санкт-Петербурга не ввели торговый сбор на своей территории, поэтому платить его не нужно.

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