Транспортный налог за автомобиль со средней стоимостью от 3 млн рублей нужно считать с повышающим коэффициентом (п. 2 ст. 362 НК РФ).

Но только если машина попала в перечень, который ежегодно утверждает Минпромторг. Если в перечне записали только модель машины, повышенный налог нужно платить за любые ее модификации. Так считают налоговики, и с этим согласны судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.07.17 № Ф07-6217/2017).