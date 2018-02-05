375 февраля 2018

Можно ли считать налог без коэффициента за машину в списке?

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отвечает:

Транспортный налог за автомобиль со средней стоимостью от 3 млн рублей нужно считать с повышающим коэффициентом (п. 2 ст. 362 НК РФ).

Но только если машина попала в перечень, который ежегодно утверждает Минпромторг. Если в перечне записали только модель машины, повышенный налог нужно платить за любые ее модификации. Так считают налоговики, и с этим согласны судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.07.17 № Ф07-6217/2017).

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