Путевки в санаторий для работников с вредными условиями труда не названы в списке освобожденных от взносов.

Поэтому в Минфине считают, что на стоимость путевок нужно начислять взносы (письмо от 11.09.17 № 03-15-06/58228). Так же считал Минтруд. В спорах с фондами Верховный суд поддержал компании (определение от 07.06.17 № 307-КГ17-6541). Но налоговики не станут использовать эту практику (письмо ФНС России от 14.09.17 № БС-4-11/18312@).