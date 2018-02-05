235 февраля 2018

Можно ли освободить от взносов путевки в санаторий?

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отвечает:

Путевки в санаторий для работников с вредными условиями труда не названы в списке освобожденных от взносов.

Поэтому в Минфине считают, что на стоимость путевок нужно начислять взносы (письмо от 11.09.17 № 03-15-06/58228). Так же считал Минтруд. В спорах с фондами Верховный суд поддержал компании (определение от 07.06.17 № 307-КГ17-6541). Но налоговики не станут использовать эту практику (письмо ФНС России от 14.09.17 № БС-4-11/18312@).

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