Вернуть переплату по налогу можно только в течение трех лет.

Но такое ограничение не распространяется на вычеты НДФЛ. Кодекс не установил ни срок давности, ни предельное время для применения такого вычета. Поэтому можно предоставить имущественный вычет, даже если право на него возникло больше трех лет назад (письмо Минфина России от 19.09.17 № 03-04-05/60199). А остаток вычета можно переносить до тех пор, пока «физик» не использует его полностью.